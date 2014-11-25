В Гонконге вспыхнули беспорядки во время демонтажа баррикад (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters, часть активистов отказалась покидать свои позиции, аргументируя это намерением продолжить борьбу за демократические реформы.

Читайте такжеБолее 80% жителей Гонконга выступают за прекращение уличных протестов - СМИВо время наиболее активной фазы протестов на улицах Гонконга, по подсчетам, было около 100 тысяч человек. Однако, со временем количество митингующих уменьшилось до нескольких сотен.

"Хотя власть и решила расчистить это место, наше желание бороться за честные выборы остается неизменным", - заявил участник протестов Кен Чу.

Как сообщалось, судебные приставы обязали гонконгских демонстрантов разобрать палаточный городок в центральной части города.

Справка. Активисты недовольны решением властей КНР проводить отбор кандидатов на выборах администрации Гонконга, которые пройдут в 2017 году, и требуют прямых переговоров с Пекином.