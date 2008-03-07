Румыния начинает строить два атомных реактора

Румынская госкомпания "Нуклеарэлектрика" в городе Чернавода подписала соглашение с иностранными инвесторами о строительстве 3-го и 4-го реактора на этой АЭС общей стоимостью 2,3 миллиарда евро, сообщила представитель "Нуклеарэлектрика". Как передает агентство Бета, соглашение об инвестировании предусматривает создание совместного предприятия "Нуклеарэлектрики" и шести иностранных инвесторов, которое будет заниматься строительством и пуском в эксплуатацию двух реакторов.

Строительство, как ожидается, начнется в 2009 году. Завершить работы планируется в 2014 или 2015-м.

В строительстве двух ректоров АЭС "Нуклеарэлектрика" примут участие компании "Енел" (Италия), "Электрабел" (Бельгия), "Ибердрола" (Испания), "ЦЕЗ" (Чехия), "АрцелорМиттал" (Румыния) и "РВЕ" (Германия).