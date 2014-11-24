В России растут антиамериканские настроения - опрос

В России растут антиамериканские настроения: 37% россиян заявили, что относятся к США отрицательно, что является историческим минимумом с 2001 года (тогда 17% высказались о негативном отношении). Позитивно к США относятся всего 11% респондентов, еще 46% - нейтрально.

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Большинство россиян (78%) считают, что сегодня США играют в мире "скорее отрицательную роль", только 7% считают ее "скорее положительной".

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Также 64% респондентов отметили, что отношения между РФ и США являются плохими, лишь 3% назвали их хорошими. По мнению большинства опрошенных (70%), отношения между двумя странами за последний год ухудшились. При этом, 53% россиян возлагают вину (37% - частично, 16% - полностью) на США. Лишь 1% считает, что отношения между странами ухудшились исключительно из-за политики РФ.

Лишь половина опрошенных (50%) считают, что руководство России должно стремиться наладить отношения с США, 16% полагают, что этого не нужно делать вовсе, 33% затруднились с ответом. В улучшение отношений между двумя странами верит всего 13%, ухудшений ожидают 12%.

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Также 40% россиян заявили, что негативно относятся к президенту США Бараку Обаме. В апреле 2011 года таких было всего 8%.

Опрос охватил граждан РФ от 18 лет и старше, дата проведения - 16 ноября 2014. В нем взяли участие 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.