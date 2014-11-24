В преддверии Дня благодарения в Колорадо началась праздничная распродажа марихуаны

Продавцы также придумали праздничные акции и спецпредложения для покупателей наркотика.

Магазины, имеющие лицензию на продажу марихуаны, установили низкие цены на свой товар: унцию (28,5 грамма) можно приобрести за 50 долларов. Как отмечает агентство, это снижает стоимость одного джойнта (сигареты с наркотиком) до одного доллара. Предложение будет актуально в праздничные дни — пятницу, субботу и воскресенье (День благодарения отмечается 29 ноября — прим. «Ленты.ру»). Прежние расценки не приводятся, сообщает Lenta.ru.

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Одна из кондитерских в Денвере — столице Колорадо — приготовила к празднику особые блюда с повышенным содержанием марихуаны. Так, одна порция тыквенного пирога в данном заведении содержит дозу наркотика, эквивалентную одному джойнту.

В одной из местных аптек состоятельным покупателям предлагают марихуану высшего сорта. Аптекари сравнивают свой продукт по действию и качеству с «лучшим бурбоном или скотчем».

Многие магазины дополняют покупку подарками (такими, как фирменные матерчатые сумки или носки), а также формируют подарочные наборы. Продавцы активно рекламируют свой товар и сообщают о скидках, используя местные СМИ и соцсети.

Впервые в США разрешили выращивать и употреблять коноплю в медицинских целях в 1996 году в Калифорнии. Позже такое право получили еще 13 штатов. Колорадо стал вторым американским штатом, где можно выращивать, продавать и употреблять марихуану не только в медицинских целях (первым стал штат Вашингтон). С 1 января 2014 года конопля появилась в широкой продаже в 30 магазинах по всему Колорадо, приобрести ее может любой человек старше 21 года.