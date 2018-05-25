Халатность и растрата: главу кемеровского МЧС задержали по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Также задержаны несколько других чиновников Кемерово.

Начальника МЧС кемеровской области Александра Мамонтова задержали по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", унесшем жизни 64 человек. Также задержаны несколько других чиновников Кемерово.

Как сообщили в прес-службе Следкома РФ, Мамонтова подозревают по ч. 3 ст.293 УК РФ (халатность) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

Читайте такжеВ Кемерово сносят ТЦ "Зимняя вишня", в котором из-за пожара погибли 64 человека

По версии следствия, Момонтов не запланировал и не провел проверку в торговом центре в нарушение закона «О пожарной безопасности». При этом проверка соблюдения требований пожарной безопасности ТРЦ «Зимняя вишня» согласно действующему законодательству должна была быть осуществлена до 18 марта 2018 года (пожар в ТРЦ состоялся 25 марта).

"Кроме того, установлено, что в период с июня 2015 по апрель 2018 года начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Мамонтов с использованием своего служебного положения при пособничестве неустановленных пока лиц совершил хищение вверенного ему имущества - денежных средств Главного управления на сумму более 1,8 миллиона рублей, что является особо крупным размером, путем растраты в пользу третьих лиц", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.