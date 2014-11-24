Российское ТВ оклеветало украинского дипломата в сюжете об "ужасах Евромайдана"

11:17, 24 ноября 2014
Мир
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Российские журналисты использовали фамилию бывшего заместителя главы МИД Украины Андрея Веселовского в сюжете об "ужасах Евромайдана".

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В частности, в сюжете телеканала Россия1, комментарий относительно событий в Украине российскому журналисту дает "заместитель министра иностранных дел Украины в 2005-2008 гг. Андрей Веселовский", сообщает "Украинская правда".

Читайте такжеКремлевская пропаганда выдала очередной безумный "фейк": Боинг был сбит истребителем с третьей попыткиВеселовский действительно занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины. Однако, он не является человеком, представленным в эфире российского телевидения.

Український дипломат Андрій Веселовський / УНІАН

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