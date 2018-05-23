Трамп заговорил о возможности переноса встречи с Ким Чен Ыном

Причину, а также сроки, на которые встреча будет отложена, Трамп не сообщил

Президент США Дональд Трамп заявил, что его историческая встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном может не состояться в ранее объявленную дату – 12 июня.

Об этом сообщает Associated Press.

Ранее сам Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Теперь же глава Белого дома не исключил, что саммит будет перенесен. Причину, а также сроки, на которые встреча будет отложена, Трамп не сообщил.

В то же время, ряд американских СМИ ранее сообщили, что у США и КНДР возникли серьезные противоречия по поводу условий, на которых Северная Корея откажется от ядерного оружия. Как пишет журнал Time, именно это может поставить крест на уже объявленной встрече Трампа и Ына.

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Напомним, что подготовкой исторической встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына занимается госсекретарь США Майк Помпео. Он уже провел встречу с северокорейским лидером. Целью Трампа является достижение ядерного соглашения, по которому КНДР должна отказаться от ядерного оружия на постоянной основе и в способ, которым это можно будет проверить.

Ожидается, что на встрече Трампа и Ким Чен Ына будет объявлено о прекращении ядерной программы КНДР.