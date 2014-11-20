Немцов: Путин намерен править Россией до 2024 года
17:33, 20 ноября 2014Мир
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Российский оппозиционер Борис Немцов считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин намерен продолжать войну в Украине и конфронтацию со всем миром.
Путин собирается продолжать войну со всем миром, считает Немцов / УНИАН
"Ему плевать на экономику и проблемы граждан, которые безусловно будут от санкций страдать", - написал Немцов на странице в Facebook.
По мнению политика, Путин собирается править страной еще как минимум 10 лет, то есть до 2024 года. " И вопроса о преемнике в 18 году не существует", - пояснил Немцов.
Читайте такжеУ Путина нет денег на содержание 4 миллионов жителей Донбасса - НемцовОн также подчеркнул, что действия нынешнего главы России неуклонно ведут к негативным последствиям для ее экономики. По мнению Немцова, среди прогнозируемых явлений – рост цен, падение доходов граждан и банковский кризис.
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