Немцов: Путин намерен править Россией до 2024 года

"Ему плевать на экономику и проблемы граждан, которые безусловно будут от санкций страдать", - написал Немцов на странице в Facebook.

По мнению политика, Путин собирается править страной еще как минимум 10 лет, то есть до 2024 года. " И вопроса о преемнике в 18 году не существует", - пояснил Немцов.

Читайте такжеУ Путина нет денег на содержание 4 миллионов жителей Донбасса - НемцовОн также подчеркнул, что действия нынешнего главы России неуклонно ведут к негативным последствиям для ее экономики. По мнению Немцова, среди прогнозируемых явлений – рост цен, падение доходов граждан и банковский кризис.