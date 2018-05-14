Количество погибших палестинцев на границе Сектора Газа возросло до 52 человек

Сегодня, в день открытия посольства США в Иерусалиме, не менее 1200 палестинцев были ранены.

Не менее 52 палестинцев погибли в результате столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа в день открытия посольства США в Иерусалиме.

Как сообщает Радио Свобода, по данным Министерства здравоохранения Палестинской администрации, около 1200 палестинцев сегодня были ранены.

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Американские чиновники, в частности дочь президента США, советник Белого дома Иванка Трамп, приехали в Иерусалим на открытие нового посольства. В своем послании Дональд Трамп заявил, что «наша самая большая надежда - на мир».

Как сообщал УНИАН, Трамп в конце 2017 года объявил, что США признают разделенный Иерусалим столицей Израиля.

Решение главы Белого дома вызвало протесты, и 128 государств осудили его при голосовании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Исламистское движение "Хамас", правящее в Газе с 2007 года, организовало массовые протесты в последние шесть недель, заявляя о желании привлечь внимание к судьбе палестинцев, которые не могут вернуться в дома своих предков на территории Израиля. С начала протестов в конце марта погибли в общей сложности 83 человека.