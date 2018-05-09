Стала известна первая десятка финалистов Евровидения-2018

Второй полуфинал конкурса состоится 10 мая, тогда определится вторая десятка финалистов.

В столице Португалии завершился первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018.

За право выйти в финал конкурса боролись 19 исполнителей, однако лишь 10 из них прошли дальше и смогут выступить на главной сцене Евровидения 12 мая.

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Так, в финале песенного конкурса выступят представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.

В финале шоу по умолчанию уже присутствуют страны-основательницы конкурса": Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии. Также автоматически в финал попадает Португалия - как страна, принимающая в этом году Евровидение.

Второй полуфинал конкурса состоится 10 мая, тогда определится вторая десятка финалистов. Тогда же выступит и представитель Украины Melovin.

Сам финал Евровидения-2018 пройдет в Лиссабоне 12 мая.