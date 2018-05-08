Президент США заявил, что Иран поддерживает пособников террористов и боевиков из «Хезболлы», ХАМАСа, «Талибана» и «Аль-Каиды».

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал Иран главной страной-спонсором террора в мире.

Об этом президент США заявил во время выступления по поводу выхода США из Иранского ядерного соглашения, которое транслировалось на сайте Белого дома.

Он заявил, что хочет сообщить мировому сообществу последнюю информацию об усилиях США с целью предотвращения получения Ираном ядерного оружия.

«Иранский режим является ведущей страной-спонсором террора. Он экспортирует опасные ракеты, разжигает конфликты на всем Среднем Востоке и поддерживает приспешников террористов и боевиков из таких группировок как «Хезболла», ХАМАС, «Талибан» и «Аль-Каида» », - отметил Трамп.

Он заявил, что в течение многих лет Иран и его пособники "бомбили американские посольства и военные объекты, убивали сотни американских военных и похищали, сажали и подвергали пыткам американских граждан".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 мая, Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США еще пожалеют о решении выйти из ядерного соглашения, и Иран будет решительно противостоять давлению США с целью ограничить влияние Тегерана в регионе.

Трамп со времен избирательной кампании 2016 года резко критикует ядерное соглашение между Ираном и шестью ведущими государствами мира. Он обвиняет Иран в нарушении «духа» этого соглашения, потому что Иран поддерживает военизированные группировки на Среднем Востоке и продолжает реализовывать программу по разработке баллистических ракет.

Ранее министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании призвали Трампа не выходить из многостороннего ядерного соглашения с Ираном.

Соглашение, подписанное в 2015 году во времена президентства в США Барака Обамы, предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения (его подписали с Ираном, кроме США, также Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия), свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает «исключение» из их действия.