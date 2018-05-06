Пламя, любовь и фейерверки: в Лиссабоне прошли репетиции участников Евровидения-2018 (фоторепортаж)

Украину на Евровидении 2018 в Лиссабоне представит певец MELOVIN с песней Under The Ladder.

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