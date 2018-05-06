Пламя, любовь и фейерверки: в Лиссабоне прошли репетиции участников Евровидения-2018 (фоторепортаж)
21:45, 06 мая 2018Мир
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Украину на Евровидении 2018 в Лиссабоне представит певец MELOVIN с песней Under The Ladder.
В Лиссабоне перед официальным открытием Евровидения-2018 прошли репетиции участников конкурса.
Как известно, международный песенный конкурс Евровидение 2018 проходит в португальском Лиссабоне с 8 по 12 мая. Украину на Евровидении 2018 в Лиссабоне представит певец MELOVIN с песней Under The Ladder.
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Сегодня, 6 мая, состоялась официальная церемония открытия Евровидения-2018.
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