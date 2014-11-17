Папа Франциск совершит свой первый визит в США

Как сообщили источники в Ватикане, в сентябре 2015 года папа Франциск приедет в Филадельфию, где примет участие во всемирной встрече католических семей. Это собрание проходит каждые три года, передает 5 канал.

Читайте такжеПапа Римский рассказал верующим о том, каким должен быть пастырь в Церкви

Сообщается также, что поездка будет включать также выступление Папы в ООН и остановку на мексиканской границе.