Папа Франциск совершит свой первый визит в США

15:12, 17 ноября 2014
Мир
0

Папа Римский Франциск назначил дату своего первого апостольского визита в США.

Папа Франциск / cbc.ca

Как сообщили источники в Ватикане, в сентябре 2015 года папа Франциск приедет в Филадельфию, где примет участие во всемирной встрече католических семей. Это собрание проходит каждые три года, передает 5 канал.

Читайте такжеПапа Римский рассказал верующим о том, каким должен быть пастырь в Церкви

Сообщается также, что поездка будет включать также выступление Папы в ООН и остановку на мексиканской границе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter