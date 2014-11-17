Папа Франциск совершит свой первый визит в США
15:12, 17 ноября 2014Мир
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Папа Римский Франциск назначил дату своего первого апостольского визита в США.
Папа Франциск / cbc.ca
Как сообщили источники в Ватикане, в сентябре 2015 года папа Франциск приедет в Филадельфию, где примет участие во всемирной встрече католических семей. Это собрание проходит каждые три года, передает 5 канал.
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Сообщается также, что поездка будет включать также выступление Папы в ООН и остановку на мексиканской границе.
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