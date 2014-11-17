В ЕС заявляют о необходимости возобновить диалог с Россией

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

«Сегодня мы будем обсуждать Украину. Это главный вопрос повестки дня. Без сомнения, мы будем обсуждать санкции, но не только санкции. Мы все очень хорошо знаем, что если мы работаем только над этим, а не над другими двумя направлениями, даже санкции не будут работать. Нам надо больше работать над реформами... Мы также обсудим отношения с Россией, диалог с Россией, чтобы найти решение кризиса», - сказала Могерини.

Она сообщила, что сегодня темой обсуждения будет и возможная реакция Евросоюза на так называемые «выборы» на Донбассе от 2 ноября, которые являются «незаконными и могут требовать реакции со стороны ЕС».

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«По этому поводу у нас состоится открытая дискуссия. Но, как я сказала, санкции сами по себе не являются целью, они могут быть инструментом, если они идут вместе с другими мерами. Я думаю, что сейчас пришло время, когда ЕС и министры сконцентрируются над другими вопросами, которые мы должны развивать, чтобы получить законченную стратегию. А это означает, с одной стороны, просить украинцев быть преданными реформам и найти лучший путь, чтобы помочь с этим. Лучший путь вперед - это сделать Украину успешной, и это должно быть в центре, а также - как восстановить диалог с Россией. Это будут три направления нашей дискуссии сегодня», - отметила Могерини.