Войска Асада подвергают массированной атаке подконтрольные оппозиции районы в провинции Хомс

С самого утра воскресенья авиация Асада нанесла 70 ударов по нескольким населенным пунктам в Сирии.

Силы режима Башара Асада подвергают массированной атаке подконтрольные сирийской оппозиции районы на севере провинции Хомс, входящих в список зон деэскалации в Сирии.

Как сообщает «Анадолу», в результате авиаударов в регионе погибли по меньшей мере двое мирных жителей, есть раненные.

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С раннего утра воскресенья авиация нанесла 70 ударов по населенному пункту Заферан и селениям Иззеттин Макрамийе, Тылыф и Дейфул. В результате бомбардировки полностью уничтожена больница Заферане.

Вслед за интенсивными атаками режим Асада и его сторонники ранее установили контроль над пригородом Дамаска Восточной Гутой.

Сейчас силы режима Асада и его сторонники пытаются установить контроль над всей территорией провинции Хомс.

Операция по захвату северных районов провинции Хомс началась 14 апреля, и за три дня силы режима установили контроль над шестью населенными пунктами. Позже оппозиционным группировкам удалось вернуть контроль над указанными населенными пунктами.

Территории на севере провинции Хомс площадью 592 квадратных километра, подконтрольные оппозиции, находятся в блокаде сирийского режима на протяжении пяти лет. В регионе проживают 200-250 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Госдеп заявил, что российские наемники пытались атаковать силы США в Сирии.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тыс. человек, более 10 млн были вынуждены покинуть свои дома, а 4,8 млн человек нашли убежище за пределами страны.