”Южный поток” не будет иметь дальнейшего развития, если правовая база не будет согласована с законодательством ЕС - Шевчович

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шевчович.

В частности, еврокомиссар отметил, что ”Европейская комиссия не выступает против развития Южного потока (или любого иного подобного трубопровода), но настаивает на том, что этот проект может быть разработан только тогда, когда будет приведена в полное соответствие с законодательством ЕС”.

По словам Шевчовича, развитие трубопроводов, которые противоречат законодательству ЕС, может поставить под угрозу функционирование внутреннего рынка и создать риски для безопасных поставок энергоресурсов в ЕС.

При этом он подчеркнул, что ”Южный поток” требует прочной правовой и нормативной базы в соответствии с законодательством ЕС для того, чтобы иметь дальнейшее развитие.

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Еврокомиссар подчеркнул, что в том виде, в котором были реализованы двусторонние соглашения России с определенными странами-членами ЕС по ”Южному потоку” на практике, они такие, что не соответствуют законодательству ЕС.

Таким образом, ”Европейская комиссия предлагает отложить проект ”Южный поток” до тех пор, пока не будет обеспечено полное соответствие законодательству ЕС”, а также предлагает снова дать оценку этому проекту в свете приоритетов ЕС, учитывая энергетическую безопасность.