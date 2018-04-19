СМИ назвали вероятные места будущей встречи Трампа и Ким Чен Ына

01:59, 19 апреля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg, передает Радио Свобода.

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Дональд Трамп ранее заявил, что рассматривает пять городов для встречи Ким Чен Ыном, которая намечена начало июня. Политики намерены обсудить ядерное разоружение КНДР. Среди потенциальных мест проведения встречи, по данным источников Bloomberg, – Прага, Варшава, Хельсинки, Стокгольм, Осло или Женева.

Кроме того, как утверждается, администрация Трампа не исключает встречу в Улан-Баторе, Бангкоке или Сингапуре. При этом, пишет Bloomberg, переговоры на территории Южной или Северной Кореи, а также Китая полностью исключены.

Дональд Трамп заявил о намерении провести переговоры с Ким Чен Ыном в марте. Действующие американские президенты никогда не встречались с северокорейскими руководителями. Точная дата и место проведения встречи пока неизвестны.

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Теги: #КНДР#Дональд Трамп