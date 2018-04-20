Визовая блокада, или гудбай, Америка: у Лаврова не исключили прекращения полетов между Россией и США

В ведомстве считают, что проблемы с выдачей въездных виз в США спровоцированы американской стороной. В МИДе заявили, что решение о сокращении визовых сотрудников было принято в Соединенных Штатах, а не предписано российской стороной.

В Министерстве иностранных дел России обвинили США в проблемах с выдачей въездных виз в Соединенные Штаты и предположили, что в будущем страны могут остаться без авиационного сообщения. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ.

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В ведомстве считают, что проблемы с выдачей въездных виз в США спровоцированы американской стороной. В МИДе заявили, что решение о сокращении визовых сотрудников было принято в Соединенных Штатах, а не предписано российской стороной.

В МИДе считают, что Вашингтон ведет "визовую блокаду" в отношении российских граждан, чтобы повлиять на "независимый курс" России на международной арене.

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"Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", — заключили составители заявления.

Напомним США ввели новые санкции против России 6 апреля. Кроме того, почти 30 стран выдворили всего полторы сотни сотрудников дипломатических миссий России в ответ на применении РФ боевого химического вещества в Солсбери.