Появились новые подробности о смерти журналиста, писавшего об уничтожении наемников "Вагнера" в Сирии

Версия о самоубийстве остается основной еще и из-за последнего SMS, которое Максим Бородин перед гибелью отправил своей девушке.

В деле о самоубийстве российского журналиста Максима Бородина, писавшего об уничтожении наемников ЧВК Вагнера в Сирии, появились новые детали.

В частности, следствие не рассматривает версию об убийстве, сообщает Mash.

По мнению экспертов, перила на балконе, под которым нашли тело Бородина, располагались достаточно низко для того, чтобы человек мог случайно перевалиться вниз.

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"Нетрезвый человек может легко через них перевалиться, например, во время курения. В пользу этой версии играет косвенной фактор, - в квартире нашли много пустых бутылок из-под алкоголя", - сказано в сообщении.

Также версия о самоубийстве остается основной еще и из-за последнего SMS, которое Максим Бородин перед гибелью отправил своей девушке. "Он извинялся перед ней и между строк прощался с ней", - говорится в сообщении.

Напомним, в Екатеринбурге, не приходя в себя после падения из окна, скончался журналист агентства «Новый день» Максим Бородин, который писал о гибели наемников ЧВК «Вагнера» в Сирии после авиаудара международной коалиции в феврале этого года.