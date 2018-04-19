Баскская сепаратистская группировка ЭTA прекращает существование – СМИ

Группировка ЭTA была создана в 1959 году во времена диктатуры Франко националистически настроенными баскскими студентами.

Баскская сепаратистская группировка ЭTA намерена объявить об окончательном самороспуске в ближайшие недели.

Об этом в среду, 18 апреля, сообщил местный телевещатель ETB, передает DW.com. Газета Gara в феврале 2018 года сообщила, что ЭTA вынесет на голосование среди своих членов вопрос о необходимости самороспуска к лету. Объявление об окончательной ликвидации группировки ожидается в первые выходные мая.

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Одновременно с этим 18 апреля Верховный суд Испании оставил в силе вынесенный в 2017 году 535-летний тюремный срок для двух активистов ЭTA. Двое фигурантов дела, 38-летний Родригес и 40-летний Жаунарена, были осуждены за сорок пять попыток "террористических убийств". В 2005 году боевики заложили взрывчатку в багажник автомобиля. В результате последовавшего взрыва десятки человек были ранены, большинство из них получили повреждения слуха.

Группировка ЭTA была создана в 1959 году во времена диктатуры Франко националистически настроенными баскскими студентами. За время своей деятельности, которая длилась почти полвека, ЭTA убила более 850 человек. Так и не достигнутой целью сепаратистов было создание баскского государства, которое располагалось бы на территории северной Испании и юго-западной Франции. В 2011 году группировка объявила о прекращении боевых действий и сдала оружие.