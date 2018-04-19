ОЗХО из-за обстрела миссии ООН отложила начало расследования химатаки в Сирии

Председатель ОЗХО заявил, что разрешит проведение расследования лишь при условии установления безопасной обстановки, а также если инспекторы получат беспрепятственный доступ к нужным местам.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в среду, 18 апреля, решила отложить начало расследования относительно вероятной химической атаки в сирийском городе Дума.

Как передает DW.com, решение связано с неблагоприятной ситуацией с безопасностью в городе, о чем заявили в Департаменте безопасности Организации Объединенных Наций (ДБ ООН), офицеры которого должны гарантировать безопасность экспертов ОЗХО и отправились в Думу накануне прибытия последних.

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В одной из двух позиций, которые посетили офицеры ДБ ООН, "команда попала под огонь из стрелкового оружия, также произошел взрыв", сообщил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджу. Он не отметил, кто именно открыл огонь по миссии ООН.

Председатель ОЗХО заявил, что разрешит проведение расследования лишь при условии установления безопасной обстановки, а также если инспекторы получат беспрепятственный доступ к нужным местам. "Этот инцидент снова подчеркивает чрезвычайно нестабильную ситуацию, в которой миссия должна работать, и риски для безопасности, которые предстают перед нашими сотрудниками", - заявил Узюмджу.

Эксперты организации прибыли в столицу Сирии Дамаск еще в субботу, 14 апреля, но смогли попасть в Думу лишь 17 апреля. Западные страны обвинили сирийское правительство и Россию, которая его поддерживает, в умышленном затягивании процесса. В Москве обвинения отвергли, объяснив задержку прибытия экспертов шаткой ситуацией с безопасностью.