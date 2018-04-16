"Качество жизни россиян ухудшится, а угроза терроризма останется": Дуров прокомментировал блокирование Telegram

Дуров пообещал и дальше отстаивать право на тайну переписки россиян. По его мнению, национальная безопасность России снизится.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о негативных для России последствия блокировки мессенджера.

По мнению предпринимателя, террористы продолжат общаться в мессенджерах, просто будут пользоваться альтернативами или VPN. Он также считает, что жизнь россиян ухудшится из-за периодической недоступности Telegram.

"Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен. Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах, либо через VPN. Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook. Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян", - написал Дуров.

Читайте такжеРоссия внесла Telegram в реестр запрещенных сайтов

Как сообщал УНИАН, провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России.

13 апреля Роскомнадзор внес сайты мессенджера Telegram web.telegram.org, t.me и telegram.org в реестр организаторов запрещенной к распространению в России информации.