Американские военные будут оставаться в Сирии, пока США не достигнут своих целей - посол в ООН

По словам Никки Хейли, одна из основных задач американской армии в Сирии - заставить прекратить использование химического оружия.

Посол Соединенных Штатов Америки в ООН Никки Хейли заявила, что США не выведут свои войска из Сирии, пока не достигнут своих целей.

Об этом она сказала в интервью телеканалу Fox News, сообщает «Голос Америки».

Хейли перечислила три основные задачи американской миссии в Сирии: убедиться, что химическое оружие не используется ни каким способом, который бы мог представлять угрозу интересам США, уничтожить террористическую группировку «Исламское государство» и наблюдение за действиями Ирана.

«Наша цель - вернуть американских солдат домой, но мы не уйдем, пока не выполним все эти задачи», - сказала Хейли.

Как сообщал УНИАН, 31 марта агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации США проинформировало, что президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что намерен настаивать на выводе американских военнослужащих из Сирии.

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Агентство отмечало, что эта инициатива противоречит рекомендациям Пентагона, который считает, что борьба против «Исламского государства» в регионе еще далека от завершения.

Еще раньше Трамп заявил, что для США «пришло время покинуть Сирию».

В настоящее время в Сирии находится около 2 тысяч американских военнослужащих.

7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума. По разным данным, в результате атаки погибли от 70 до 100 человек, еще около тысячи пострадали. Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые, вероятно, связаны с производством и хранением химического оружия. Операция стала ответом на вероятное применение химического оружия в Думе.

После этого Трамп заявил о готовности продолжать принимать меры против режима президента Сирии Башара аль-Асада в случае новых химических атак.