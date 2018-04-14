В Венгрии после победы правящей партии на улицы вышли тысячи ее противников

23:51, 14 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщает местное издание index.hu, люди вышли на протест против результатов выборов, на которых уверенную победу одержала партия «Фидес» во главе с Орбаном.

По словам очевидцев, акция в венгерской столице была мирной и самой большой, начиная с 2010 года.

Требования участников включали пересчет голосов, свободные СМИ, новый закон о выборах, а также эффективное сотрудничество между «жалкой»оппозицией вместо споров, как это происходило перед голосованием.

Отмечается, что «Фидес» получил 49% голосов на выборах в одномандатном округе, а его представители победили в 91 из 106 избирательных округах, что вместе обеспечило партии две трети мандатов в новом созыве венгерского парламента.

Как сообщал УНИАН, правящая партия Венгрии «Фидес», возглавляемая премьер-министром Орбаном была переизбрана на третий срок на парламентских выборах, состоявшихся 8 апреля.

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Теги: #Орбан#протесты в Венгрии