НАТО поддержало нанесение ракетных ударов по Сирии

Столтенберг отметил, что НАТО последовательно осуждает продолжающиеся химатаки в Сирии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал ракетные удары США, Франции и Великобритании по Сирии.

Заявление Столтенберга опубликовано на сайте Северо-Атлантического альянса.

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"Я поддерживаю действия, предпринятые Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в отношении объектов, связанных с химическим оружием сирийского режима. Это сократит возможности режима по дальнейшим химатакам на население Сирии", - сказано в тексте заявления.

Столтенберг отметил, что НАТО последовательно осуждает продолжающиеся химатаки в Сирии, явно нарушающие международные договора и нормы. "Использование химоружия является неприемлемым, а ответственные лица должны быть притянуты к отвтетственности", - говорится в заявлении.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс "считает использование химического оружия угрозой международному миру и безопасности".

С целью защиты конвенции о запрещении химического оружия требуются "совместный и эффективный ответ международного сообщества", заявил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе.

Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.