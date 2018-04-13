Британия назвала абсурдными обвинения России о причастности к химатаке в Сирии

Также постпред Британии в ООН добавила, что эти обвинения являются одной из худших частей фейковых новостей, придуманных российской пропагандой.

Великобритания отвергла российские обвинения о причастности Лондона к вероятной химической атаке в сирийском городе Дума, назвав их откровенной ложью.

Об этом заявила постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс, передает Associated Press.

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"Хочу категорически заявить .. что Британия не принимает участия и никогда не была причастна к использованию химического оружия", - заявила Пирс в сообщении.

Комментируя обвинения Министерства обороны России в том, что Великобритания причастна к вероятной химической атаке в сирийском городе Дума, постпред сказала: "Это абсурд".

Также она добавила, что эти обвинения являются одной из худших частей фейковых новостей, придуманных российской пропагандой.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наличии "неопровержимых доказательств " того, что предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой.