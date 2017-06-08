Экс-директор ФБР обвинил администрацию Трампа в распространении лжи о нем

Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в распространении лжи о нем.

Об этом он сказал во время выступления на заседании комитета Сената по разведке относительно возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, которое транслировалось в прямом эфире на американском онлайн-ресурсе C-SPAN.

Как отметил Коми, он был смущен, когда узнал по телевидению, что Трамп сказал, что фактически увольняет его из-за расследования вмешательства РФ в выборы в США.

“Я, опять же, узнал из СМИ, что он (Трамп - УНИАН) в частном порядке рассказывал людям, что мое увольнение ослабило большое давление на расследование в отношении России”, - сказал Коми.

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Также экс-директор ФБР заявил, что был удивлен первыми публичными объяснениями, что его уволили из-за решения, которые он принял во время выборов в 2016 году.

“Администрация потом решила опозорить меня, и что более важно, ФБР, говоря, что организация находилась в состоянии беспорядка, что она находилась под жалким руководством, что работники потеряли веру в своего руководителя. Это было ложью. Все легко и просто”, - подчеркнул Коми.

Как сообщал УНИАН ранее, бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми утверждает, что Россия вмешалась в президентские выборы в США. Об этом он заявил во время открытых слушаний комитета Сената США по разведке, который ведет расследование относительно вмешательства РФ в выборы. В то же время он уверен, что в результате действий России голоса во время выборов не были изменены.