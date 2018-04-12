Amnesty International назвала страны-лидеры по числу смертных казней

При составлении отчета не были учтены данные по Китаю, так как Пекин засекречивает информацию о смертной казни.

За прошлый год число смертных приговоров и казней в мире сократилось. Об этом говорится в опубликованном глобальном отчете о смертной казни в 2017 году правозащитной организации Amnesty International.

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В документе указывается, что в 2017 году организация зафиксировала 993 казни, что на 4% меньше, чем годом ранее, и на 39% меньше, чем в 2015 году.

В организации подчеркнули, что при составлении отчета не были учтены данные по Китаю, так как Пекин засекречивает информацию о смертной казни. Однако, по данным ООН, КНР является одним из стран-лидеров по количеству смертных приговоров.

Первое место по числу смертных казней заняли Иран и Саудовская Аравия. В целом, Иран, Саудовская Аравия, Ирак и Пакистан провели более 84% казней в мире в прошлом году. При этом в Иране были 507 казней, что составляет 51% от общего числа. Среди методов, которыми осуществляется казнь, наиболее популярными являются обезглавливание, повешение, смертельная инъекция и расстрел.

При этом в организации отмечают, что в странах Африки наблюдаются позитивные шаги в борьбе за отмену смертной казни. Однако, «тревожные тенденции все еще распространены, поскольку многие страны продолжают нарушать международное право».