В Египте повесили 15 боевиков за нападения на силовиков

Египетская власть казнила 15 заключенных, которых обвинили в нападениях на представителей служб безопасности арабской республики на полуострове Синай.

В двух тюрьмах Бурдж-эль-Араб и Вади-эль-Натрун во вторник, 26 декабря, мужчин-исламистов повесили по приговору военного трибунала за попытку восстания, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию.

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Это стало самой массовой казнью в Египте после повешения шестерых исламистов в 2015 году.

Военный суд отказал обвиняемым в апелляции. Их признали виновными в убийстве в городе Эль-Ариш офицера и семерых солдат четыре года назад, а также в попытке убийства солдата в патрули сил безопасности.

Ранее УНИАН сообщал, что силы безопасности Египта уничтожили 30 террористов в ходе начатой накануне на Синайском полуострове антитеррористической операции.