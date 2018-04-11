Паника во Франции: истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод

В результате инцидента с Mirage 2000 французских ВВС пострадали два человека.

Истребитель Mirage 2000 французских ВВС по ошибке сбросил бомбу на завод компании Faureca в городе Ножан-Сюр-Верниссон в департаменте Луара на востоке страны. Об этом сообщает France Bleu.

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Как передает РБК, в результате инцидента пострадали два человека. Самолет сбросил бомбу 10 апреля в 16:30 по местному времени. По словам одного из очевидцев, над заводом пролетали два истребителя. На место происшествия прибыли 40 пожарных и 20 единиц техники, а также полиция. Возгорания не произошло.

Более 150 человек из 600 работников завода были эвакуированы. Пострадавшие были госпитализированы. Военная прокуратура Парижа пообещала расследовать инцидент. Представитель французских ВВС Оливье Цело заявил, что самолеты были вооружены учебными боеприпасами, в которых нет взрывчатых веществ.

Как сообщал УНИАН, ранее в Германии эвакуировали 26 тысяч человек из-за авиабомбы времен Второй мировой войны.