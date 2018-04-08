В Германии эвакуировали 26 тысяч человек из-за авиабомбы времен Второй мировой войны

Эвакуация затронула две больницы, дом престарелых и университет.

В городе Падерборн (земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия) эвакуировали около 26 тысяч жителей в связи с операцией по обезвреживанию авиационной бомбы времен Второй мировой войны. Всего в городе проживают более 140 тысяч человек.

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Об этом сообщает ZN.ua.

По данным немецкий СМИ, британская бомба массой 1,8 тонны была обнаружена во дворе одного из домов на глубине 80 сантиметров. Ее детонация может привести с большим разрушением в городе.

На время проведения операции по обезвреживанию бомбы власти объявили эвакуацию в радиусе 1,5 км от места находки. Кроме жилых домов и магазинов домов эвакуация затронула две больницы, университет и дом престарелых.

Эвакуированных поместили во временные укрытия. Полиция, пожарные, сотрудники экстренных служб и более тысячи добровольцев следят за тем, чтобы все покинули опасную зону.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года во Франкфурте обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Во время операции по ее обезвреживанию были эвакуированы 60 тысяч человек.

В октябре прошлого года в Берлине из-за обнаруженной авиабомбы эвакуировали 10 тысяч человек.