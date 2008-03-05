Японец застрелился перед зданием парламента

Пожилой мужчина совершил самоубийство в среду 5 марта перед зданием японского парламента в Токио, передает Лента.русо ссылкой на AFP.

Как сообщили представители полиции, мужчина подъехал к зданию на такси. Он выстрелил себе в голову из пистолета возле южного входа в здание парламента. Предполагают, что 60-летний самоубийца был активистом некой правой политической группировки.

При нем нашли два письма, одно из которых было адресовано премьер-министру Японии Ясуо Фукуда, а второе предназначалось для представителей СМИ. Судя по содержанию писем, активист совершил самоубийство, чтобы привлечь внимание к своему требованию пересмотреть некоторые аспекты внешней политики Японии, в особенности, тенденцию к сближению с Китаем. Как сообщает агентство AP, в письме, предназначенном для прессы, самоубийца призывал японцев посещать храм Ясукуни.

Премьер-министр Фукуда отказался посещать синтоистский храм Ясукуни, в котором находятся могилы японцев, погибших во Второй мировой войне, в том числе военных преступников. Часть мемориала посвящена японскому премьер-министру Хидеки Тодзе, повешенному в 1948 году по приговору международного трибунала. Отказ был вызван нежеланием Фукуды делать более напряженными отношения с Китаем и Северной Кореей: в этих странах Ясукини считают символом японского милитаризма.