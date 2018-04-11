За кибератаками на правительственные сервера ФРГ стояла Россия - немецкие спецслужбы

Однако отмечается, что 100-процентной уверенности на счет виновников преступления в подобных случаях быть не может.

Эксперты Федерального ведомства по охране конституции считают, что за совершением кибернападений на компьютерные сети немецкого правительства стояла именно Россия.

Об этом в среду, 11 апреля, заявил в Берлине руководитель ведомства Ганс-Георг Маассен, сообщает DW со ссылкой на Reuters.

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"Мы оцениваем это как кибератаку российского происхождения", - заявил Маасен.

Однако в спецслужбах отмечают, что в таких случаях не может быть 100-процентной уверенности относительно виновника киберпресткпления. Однако, Маассен отметил, что существует "высокая вероятность", что к преступлению причастна именно Россия.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года хакеры атаковали сервера Министерства иностранных дел и Минобороны Германии. Среди украденных документов был, в частности, протокол переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза, а также документы, касающиеся переговоров с Украиной и Беларусью.

Однако в спецслужбах утверждают, что кибератака не нанесла практически никакого вреда.