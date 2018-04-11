«Это твой папа виноват»: СМИ рассказали, как дочь ликвидатора пожара в Кемерово травят в школе

Одноклассники девочки обвиняют в трагедии ее отца, а ее саму винят за то, что она не погибла в пожаре.

Дочь одного из спасателей, который занимался ликвидацией пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в российском Кемерово, подвергается жестокой травле в школе.

Как сообщает российское издание «360», об этом журналистам рассказал отец девочки – сотрудник МЧС, который работал в «Зимней вишне» в день инцидента.

Отмечается, что одноклассники ребенка винят в трагедии ее отца, а саму девочку осуждают за то, что в день инцидента она также посещала ТЦ, но убереглась от пожара.

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Так, в день пожара супруга собеседника журналистов вместе с дочерью приехала в «Зимнюю вишню» за весенней обувью для девочки. Когда они выбирали обувь в магазине на первом этаже, в здании запахло дымом, и люди начали покидать здание.

После трагедии одноклассники девочки узнали, что ее отец был в «Зимней вишне», и начали против нее настоящую травлю.

«Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать? Ты крыса!» — подобные обвинения, по словам отца, ежедневно слышит в школе третьеклассница.

Супруга пожарного обратилась за помощью к учителю, но он лишь посоветовал подождать, пока пройдет время. Сейчас семья обсуждает вариант со сменой школы, хотя это в конце учебного года сделать это сложно.

По словам спасателя, его ребенка в школе толкали физически и оскорбляли.

«Дочка плачет, не хочет идти в школу. Вызвали ей врача, но, кажется, нам нужен психолог. Я не могу объяснить девочке, что не виноват. Слишком сложно это для нее. Она только и слышит от одноклассников — пожарные виноваты, не стали спасать», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности.

Напомним, 11 апреля Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье о халатности против начальника пожарного звена, которое выехало на пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.