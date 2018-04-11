В РФ открыли уголовное дело против командира пожарного звена, выехавшего на пожар в Кемерово

По версии следствия, командир спасателей проигнорировал сведения, которые могли бы помочь им быстрее добраться до заблокированного кинозала в горящем ТЦ.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье о халатности против начальника пожарного звена, которое выехало на пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Как отмечается на сайте СК РФ, по версии следствия, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 местной противопожарной службы Сергей Генин, оказавшись на месте пожара, проигнорировал сведения, которые могли бы помочь пожарным быстрее добраться до заблокированного кинозала в горящем здании.

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Так, Генин, являясь командиром звена газодымозащитной службы, совместно с прочими спасателями и очевидцем происшествия А. Ананьевым зашли в горящее здание через западный вход. Ананьев, как очевидец происходящего, сообщил о нахождении в кинозале на четвертом этаже большого количества людей, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш, как кратчайший путь к нему.

«Генин, как полагает следствие, проигнорировал эти сведения, и не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей, направив свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части торгового центра», - указано в сообщении.

«Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на четвертый этаж. В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей», - указывают в СК.

Утверждается, что в результате халатных действий Генина погибли не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на четвертом этаже здания.

По месту жительства подозреваемого проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.