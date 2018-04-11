Найдены оба черных ящика разбившегося в Хабаровске Ми-8

Черные ящики передадут следователям.

Оба бортовых самописца разбившегося в Хабаровске вертолета Ми-8 найдены.

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Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю России. Черные ящики передадут следователям.

Вертолет авиакомпании «Восток» разбился в Хабаровске около 11:30 по местному времени. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Все шесть человек, находившиеся на борту, погибли.

В связи с крушением вертолета в Хабаровске ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие рассматривает три версии крушения: непогода, ошибка пилота, техническая неисправность. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оперативно оказать помощь семьям погибших в катастрофе.