Совбез ООН не поддержал российский проект резолюции химатаке в Сирии

Из постоянных членов Совета за российский вариант резолюции проголосовал только Китай.

Проект резолюции России по расследованию химической атаки в сирийской Думе не получил достаточной поддержки на голосовании в Совете Безопасности ООН.

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Как сообщает ТАСС, проект был поддержан шестью членами Совбеза, в том числе Россией и Китаем, против проголосовали семь государств, две страны воздержались. Для того, чтобы резолюция была принята, необходимы девять голосов.

Из постоянных членов Совета за российский вариант резолюции проголосовал только Китай. США, Великобритания и Франция выступили против него.

Напомним, ранее Россия, как постоянный член Совбеза ООН, заблокировала американскую резолюцию, Китай при этом воздержался.

Как сообщал УНИАН, накануне постпред США в ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН заявила, что США дадут ответ на химическую атаку в Сирии независимо от того, примет Совет Безопасности ООН резолюцию, или нет.