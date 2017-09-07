Си Цзиньпин - Трампу: Китай "неуклонно работает" над вопросом по КНДР

МИД Китая прокомментировал телефонный разговор главы КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа по ситуации вокруг Северной Кореи, сообщает Reuters.

По информации китайской стороны, Си Цзиньпин напомнил президенту США, что Китай «неуклонно работает» над вопросом денуклеаризации Корейского полуострова, причем намерен добиваться этого исключительно мирными средствами, передает Regnum.

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«Мы всегда нацелены на обеспечение мира и стабильности на Корейском полуострове и на решение этого вопроса посредством диалога», - заявил лидер Китая.

Ранее телефонные переговоры Трампа и Си Цзиньпина прокомментировал Белый дом. По их информации, оба лидера осудили действия КНДР как провокационные и дестабилизирующие и «договорились о мерах воздействия» на Северную Корею.