Путин заявил, что боевики не контролируют место падения Боинга-777

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Считаю, что ссылки на то, что территория падения контролируется так называемыми пророссийскими сепаратистами, абсолютно несостоятельны, потому что не они, а противоположная сторона постоянно обстреливает этот участок территории. И это не позволяет в полном объеме работать в зоне падения», - сказал Путин.

По его словам, Россия, так же как и Малайзия, «настаивает на полноценном, полноформатном и объективном международном расследовании этой катастрофы в полном соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН».

«В любом случае, мы приветствуем то, что малайзийские специалисты допущены наконец к полноформатному участию в расследовании, а не только к работе так называемой технической комиссии. Уверен, что ваши специалисты внесут свой необходимый вклад в полноценное расследование этой трагедии», - сказал Путин.

Президент России заявил, что вопрос о доступе к месту трагедии является одним из ключевых. «Ополчение южного востока Украины не препятствует доступу специалистов. Они выезжают на место, но как только начинается обстрел, понятно, что эксперты не могут там оставаться, они покидают это место. Понятно, что ополченцы сами по себе не стреляют, это делают представители различных военных группировок, которые воюют на стороне официальной власти Украины. Ополченцы сами по себе стрелять не будут. Я думаю, что это понятно», - считает Путин.

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По его словам, соблюдение договоренностей о полном прекращении огня необходимо для полноценного расследования.

Напомним, сегодня, 10 ноября, представитель боевиков из так называемой «ДНР» Андрей Пургин заявил, что обломки сбитого в июле террористами на Донбассе малайзийского «Боинга» будут вывозиться через «недели две».

Об этом он сказал журналистам в Совете Федерации России в Москве.

"Сейчас готовятся к этому (вывозу обломков самолета - УНИАН). Это технически сложно, думаю, (это потребует) недели две", - сказал Пургин, отвечая на вопрос, когда может начаться вывоз обломков малайзийского «Боинга».

По его словам, вывоз будет осуществляться железнодорожным транспортом через Запорожскую область. Пургин сообщил, что обломки будут собирать боевики.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажиры были гражданами Нидерландов. 43 человека, в том числе все члены экипажа были гражданами Малайзии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролируется боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.