Для профилактики: Путин уволил более десятка генералов силовых структур РФ

Пока о причинах снятия их с должности не сообщается.

Президент России Владимир Путин уволил одиннадцать генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и СК.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В частности, были уволены заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел генерал-майор Павел Бугаев, начальник Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майор Андрей Быков, начальник Уральского юридического института Министерства внутренних дел генерал-майор Александр Гук, начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров, начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской республике полковник Владимир Доронин, глава следственного управления Следственного комитета по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин, глава следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков, министр внутренних дел Удмуртской Республики генерал-майор Александр Первухин, глава следственного управления Следственного комитета по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин, глава следственного управления Следственного комитета по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев, глава следственного управления Следственного комитета по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов, заместитель начальника главного управления Министерства внутренних дел по Волгоградской области генерал-майор Виталий Шевченко.

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К тому же Путин сразу назначил новых людей на вакантные должности. Пока о причинах снятия с должности не сообщается.

Напомним, Соединенные Штаты Америки наложили санкции на ряд российских олигархов. Под санкции попали также компании Дерипаски, подразделение "Газпрома" и "Рособоронэкспорт".