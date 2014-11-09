В Испании в результате аварии автобуса погибли 11 человек
14:42, 09 ноября 2014Мир
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В результате произошедшей сегодня в Мурсии (юго-восток Испании) аварии пассажирского автобуса 11 человек погибли и 39 пострадали.
REUTERS
Как передает ТАСС, об этом сообщила служба чрезвычайных происшествий этой автономной области.
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По неизвестным пока причинам следовавший из Мадрида автобус выехал за пределы дороги и свалился в овраг глубиной 15 метров.
На месте происшествия работают спасатели. Ведется расследование случившегося.
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