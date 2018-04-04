Экс-глава военной разведки Польши оценил насколько длинными являются "щупальцы Путина" в стране

Он отметил, что эффективность российской агентуры в Польше зависит от общественной атмосферы и настроений.

Независимо от того, насколько глубокой является деятельность российских и постсоветских спецслужб в Польше, их эффективность зависит от общественной атмосферы.

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Об этом заявил экс-глава Службы военной контрразведки Петр Бончек, передает Польское радио.

Отвечая на вопрос о том, насколько длинными являются щупальца Владимира Путина в Польше и каковы на самом деле масштабы деятельности российской агентуры в стране, он отметил, что это все зависит от возможности влияния на общественные настроения и на решения польских властей. "Решение президента о применении вето к закону о лишении званий коммунистических военных усиливает постсоветские круги. Я не оцениваю его в связи с влиянием агентуры. Я говорю только об атмосфере. Это решение усиливает посткоммунистические круги", - подчеркнул Бончек.

Издание приводит пример, что за пять месяцев до ареста российского шпиона в Польше Марека В. из страны выслали профессора Дмитрия К. По просьбе Агентства внутренней безопасности (АВБ) его лишили права на пребывание в Польше. Профессор Дмитрий К. – ученый, представитель Российского института стратегических исследований в Москве, преподаватель Гуманитарной академии в городе Пултуск и Ягеллонского университета в Кракове. Кроме научной деятельности, по информации АВБ, он занимался деятельностью против польских интересов, инициировал элементы гибридной войны против Польши и поддерживал контакты с представителями российских спецслужб. Этот профессор устанавливал контакты в научных кругах, в основном, с историками и журналистами. Как и Марек В., ученый был очень активным в Facebook – он искал людей с пророссийскими взглядами и втягивал их в сотрудничество. Он инициировал информационную кампанию за Россию в Польше, проводил кампанию по разжиганию польско-украинской вражды, стимулировал действия против устранения советских памятников, а также акции по дискредитации польских властейкак в польских, так и иностранных масс-медиа.

Пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин сказал, что Дмитрий К. предлагал сотрудничество с российскими вузами, публикации и научные поездки, финансируемые российской стороной.