Адель призналась, что официально поженила двух мужчин у себя дома (фото)

Певица опубликовала фото в Instagram с церемонии бракосочетания двух друзей, которое придумала сама.

Певица Адель помогла сыграть свадьбу своему другу, британскому комику Алану Карру и его бойфренду Полу Дрейтону. Артистка организовала церемонию на заднем дворе своего дома и сама поженила пару.

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Об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, свадьба состоялась еще в январе, однако комик рассказал об этом только сейчас. По словам Карра, Адель продумала все - от цветочного оформления до меню. А после торжества певица отвезла супругов на концерт Селин Дион, передает "Апостроф".

"Она получила соответствующее разрешение в церкви Лос-Анджелеса и поженила нас. Она пела во время нашего первого танца. Потом мы слетали в Вегас на концерт Селин Дион. Это был лучший день в моей жизни", - рассказал Алан Карр.

Эту информацию подтвердила и сама Адель, выложив фото в своем Instagram.

"Вижу, что секрет раскрыт. Я поженила двух своих лучших друзей в январе. Вы знаете меня - любой повод, лишь бы нарядиться", - подписала снимок певица.