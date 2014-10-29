Американских военных, вернувшихся из Африки, отправят на карантин из-за Эболы

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства Джона Кирби.

Соответствующее постановление было подписано во вторник. Хейгел также распорядился, чтобы Объединенный комитет начальников штабов в течение 15 дней разработал подробный план реализации мониторинга здоровья военнослужащих.

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По данным ВОЗ на 25 октября, число погибших от геморрагической лихорадки Эбола в мире достигло 4922, заразился 10141 человек. Больше всего жертв лихорадки было зафиксировано в трех западноафриканских странах: Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. На данные страны приходятся 4912 смертей и 10114 случаев заражения вирусом. Ранее ВОЗ заявила о прекращении эпидемии лихорадки Эбола в Нигерии и Сенегале.