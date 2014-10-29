Американских военных, вернувшихся из Африки, отправят на карантин из-за Эболы
Глава Пентагона Чак Хейгел одобрил рекомендацию о постановке на 21-дневный карантин военнослужащих-участников миссии по борьбе с лихорадкой Эбола, возвращающихся из стран Западной Африки.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства Джона Кирби.
Соответствующее постановление было подписано во вторник. Хейгел также распорядился, чтобы Объединенный комитет начальников штабов в течение 15 дней разработал подробный план реализации мониторинга здоровья военнослужащих.
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По данным ВОЗ на 25 октября, число погибших от геморрагической лихорадки Эбола в мире достигло 4922, заразился 10141 человек. Больше всего жертв лихорадки было зафиксировано в трех западноафриканских странах: Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. На данные страны приходятся 4912 смертей и 10114 случаев заражения вирусом. Ранее ВОЗ заявила о прекращении эпидемии лихорадки Эбола в Нигерии и Сенегале.