СМИ узнали о существовании огромного бункера под Белым домом на случай ядерной войны

15:38, 03 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Издание Washington Examiner приводит в своем материале сведения из недавно опубликованной книги бывшего журналиста газеты The Washington Post Рональда Кесслера. По словам автора, строительство бункера, которое началось в 2010 году, обошлось в $376 млн. По официальной версии, это были работы по модернизации систем электроснабжения и кондиционирования.

После смены президента сотрудники администрации Дональда Трампа осмотрели бункер, пишет Кесслер. По оценке журналиста, он достаточно велик, чтобы сотрудники Белого дома могли там работать.

​«Бункер глубиной по крайней мере пять этажей, завершенный в конце срока пребывания Обамы, может вместить персонал всего западного крыла на неопределенный срок в случае применения оружия массового уничтожения», - написал Кесслер. «После того как Трамп стал президентом, топ-сотрудники осмотрели бункер, существование которого засекречено», - цитирует издание слова журналиста.

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Теги: #Белый дом#Барак Обама#тайный бункер