Лавров об обострении отношений с Западом: кто первый начал, тот должен остановиться

По словам Лаврова, страны Запада сокращают возможности для диалога с Россией, высылая дипломатов за вымышленными предлогами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил с «холодной войной» отношения Российской Федерации со странами Запада и заявил, что прекратить должен тот, «кто первый начал».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве.

«Много говорят о «холодной войне», много говорят, что ситуация хуже, чем она была в классическую «холодную войну», потому что тогда были какие-то правила, какие-то приличия соблюдались», - заявил Лавров.

«Сейчас наши западные партнеры, имею в виду прежде всего Великобританию, США и несколько стран, которые слепо за ними следуют, все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, к откровенной дезинформации. Мы на это отвечаем достаточно спокойно, хладнокровно, настаиваем на том, что любые обвинения, любые утверждения необходимо обосновывать фактами», - подчеркнул он.

По словам Лаврова, страны Запада сокращают возможности для диалога с Россией, высылая дипломатов под надуманными предлогами.

«Когда фактов нет, начинают срывать зло на дипломатах, которые по определению призваны поддерживать отношения, разряжать сложные ситуации, искать пути преодоления сложностей. Сокращают возможности для такого диалога путем высылок дипломатов под надуманными предлогами», - добавил он.

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«Как далеко мы зайдем – мы все, я имею в виду – зависит не от нас: в дипломатии есть принцип взаимности, его никто не отменял, и этот принцип будет применяться последовательно. Если говорить, как говорили раньше в детстве, – кто первый начал, тот должен остановиться», - заявил Лавров.

При этом он объявил, что Россия не хочет уподобляться Западу, который играет в «детские игры», но «пока партнеры занимаются этим».

Как сообщалось, десятки западных стран объявили о выдворении около 140 российских дипломатов на фоне скандала вокруг отравления в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания возложила ответственность за это преступление на Россию и объявила о высылке 23 сотрудников российского посольства в Лондоне, а также о возможности закрытия российского торгового представительства.

Москва в ответ заявила о выдворении более 70 британских дипломатов, а также более 50 дипломатов из ряда европейских стран, Канады, США, а также Украины.

Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию выявили без сознания 4 марта в британском Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.