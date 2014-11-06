В Дании предназначавшийся для России сыр раздадут бедным

Датская компания заявила, что пожертвует 15 тонн сыра, которые планировала продать на российском рынке, неприбыльной организации Food Bank, которая раздает еду неимущим, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Bloomberg.

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"С тех пор (со времени введения РФ эмбарго на продукты питания из ЕС. - Ред.) нам удалось найти другие рынки почти для всех товаров, попавших под санкции, но небольшая часть осталась, которую нельзя по разным причинам переоформить или продать", - сообщили в компании.

Как отмечается, речь идет о сливочных сырах со вкусом черники, шоколада и оливок, которые никогда не продавались в Дании.

Напомним, 6 августа президент России Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Этот документ стал ответом РФ на секторальные санкции со стороны Евросоюза, США и других стран.