В центре Петербурга горит крупнейший универмаг, пожару присвоен повышенный уровень сложности (видео)

Пожар в здании 20-го века начался на втором этаже, посетители и персонал были эвакуированы.

В центре Петербурга загорелся крупнейший универсальный магазин города — "Дом ленинградской торговли". Пожар в здании 20-го века начался на втором этаже, посетители и персонал были эвакуированы.

Об этом сообщает местный портал "Невские новости".

Пожару присвоили повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня. На данный момент очаг пожара потушен, пожарные продолжают работать внутри здания.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.