"Путина - в отставку!": в Москве собрались на стихийную акцию в память о погибших в Кемерово (видео)

Участники акции соорудили народный мемориал у подножия памятника Пушкину. Из-за большого количества людей на площади, участники передавали друг другу цветы, мягкие игрушки и свечи.

В Москве во время траурного митинга памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» скандировали «Путина – в отставку», «Россия без Путина», «Кемерово, мы с тобой», «Правду! Правду!» и «Убийцам детей не место в Кремле».

В то же время, как сообщает "Радио Свобода", инициаторы митинга сообщили, что акция имеет молчаливый характер.

Участники траурного митинга также держали небольшие плакаты с надписями «Кемерово 25.03.2018», «Не забудем 25.03.2018», «Тулеева в отставку» и «Взятки убивают детей».

Как сообщается, пришедшие на мероприятие соорудили народный мемориал у подножия памятника Пушкину. Из-за большого количества людей на площади, участники передавали друг другу цветы, мягкие игрушки и свечи.

Ранее власти Москвы "в противовес" этой акции провели официальное мероприятие на Манежной площади.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей. По словам очевидцев, пожарная тревога в здании не сработала и людей о ЧП не оповестили. По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.