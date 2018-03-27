В Москве прошла официальная акция памяти погибших в Кемерово – на Манежную площадь привезли школьников (фото, видео)
На Манежной площади в Москве началась организованная городской властью акция памяти погибших при пожаре в Кемерово.
Как сообщает «Медуза», люди в белых белых куртках, называющие себя волонтерами, раздавали прохожим цветы и лампадки, которые потом складывают на длинной скамье с фотографиями погибших и игрушками.
Интересно, что в голове у организаторов из мэрии? Если не раздавать бесплатно свечи и цветы, то гора на Пушке будет больше и Собянину влетит от Путина? pic.twitter.com/1alvDOI2kG— Грани.Ру (@GraniTweet) 27 березня 2018 р.
Журналистка «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр сообщила, что по словам одного из волонтеров, люди в белых куртках – от «Общественной палаты».
Как пишет РБК, собравшимся предлагали фотографироваться у баннера «Кемерово, мы с тобой» и публиковать в соцсетях с хештегом #кемеровомыстобой.
#Москва#Кемеровоpic.twitter.com/h1BNZDlBdZ— Томмо | сажусь на пп (@Tommo_1771) 27 березня 2018 р.
При этом, руководители нескольких московских школ решили «централизованно» привезти на митинг школьников. Об этом журналистам рассказала Влада Симоненко, которая пришла на митинг со своим сыном.
«Многие одноклассники сына приехали, и наша директриса всех приглашала», — отметила она, добавив, что на акцию «из-за этого приехало много школьников».
Отмечается, что в 19:00 на Пушкинской площади должна начаться еще одна акция памяти жертв пожара в Кемерово, организованная без участия местной власти и предварительного согласования.
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Как сообщило «Эхо Москвы», ссылаясь на информированный источник, высшее городское руководство дало указание «перехватывать повестку» по трагедии в Кемерово, когда стихийную акцию памяти на Пушкинской площади поддержал оппозиционный политик Алексей Навальный. Сам Навальный в Twitter назвал акцию на Манежной «Альтернативной акцией скорби».
Какие-то люди в белом на Манежке бесплатно всем раздают цветы, игрушки, свечи. Кто они такие не представляются. pic.twitter.com/bAUNSFZsKQ— Грани.Ру (@GraniTweet) 27 березня 2018 р.
Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.
По словам очевидцеd, пожарная тревога в здании не сработала и людей о ЧП не оповестили. По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.