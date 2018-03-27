В Москве прошла официальная акция памяти погибших в Кемерово – на Манежную площадь привезли школьников (фото, видео)

По информации СМИ, организаторы акции получили от городской власти указание «перехватывать повестку дня» у организаторов стихийного митинга.

На Манежной площади в Москве началась организованная городской властью акция памяти погибших при пожаре в Кемерово.

Как сообщает «Медуза», люди в белых белых куртках, называющие себя волонтерами, раздавали прохожим цветы и лампадки, которые потом складывают на длинной скамье с фотографиями погибших и игрушками.

Интересно, что в голове у организаторов из мэрии? Если не раздавать бесплатно свечи и цветы, то гора на Пушке будет больше и Собянину влетит от Путина? pic.twitter.com/1alvDOI2kG — Грани.Ру (@GraniTweet) 27 березня 2018 р.

Журналистка «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр сообщила, что по словам одного из волонтеров, люди в белых куртках – от «Общественной палаты».

Как пишет РБК, собравшимся предлагали фотографироваться у баннера «Кемерово, мы с тобой» и публиковать в соцсетях с хештегом #кемеровомыстобой.

При этом, руководители нескольких московских школ решили «централизованно» привезти на митинг школьников. Об этом журналистам рассказала Влада Симоненко, которая пришла на митинг со своим сыном.

«Многие одноклассники сына приехали, и наша директриса всех приглашала», — отметила она, добавив, что на акцию «из-за этого приехало много школьников».

Отмечается, что в 19:00 на Пушкинской площади должна начаться еще одна акция памяти жертв пожара в Кемерово, организованная без участия местной власти и предварительного согласования.

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Как сообщило «Эхо Москвы», ссылаясь на информированный источник, высшее городское руководство дало указание «перехватывать повестку» по трагедии в Кемерово, когда стихийную акцию памяти на Пушкинской площади поддержал оппозиционный политик Алексей Навальный. Сам Навальный в Twitter назвал акцию на Манежной «Альтернативной акцией скорби».

Какие-то люди в белом на Манежке бесплатно всем раздают цветы, игрушки, свечи. Кто они такие не представляются. pic.twitter.com/bAUNSFZsKQ — Грани.Ру (@GraniTweet) 27 березня 2018 р.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По словам очевидцеd, пожарная тревога в здании не сработала и людей о ЧП не оповестили. По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.